Новости

Нерешительная военная поддержка Запада является причиной трудностей контрнаступления, – посол в Германии Макеев

4 25063
Нерешительная военная поддержка Запада является причиной трудностей контрнаступления, – посол в Германии Макеев
Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что задержки Запада в поставках вооружения являются причиной трудностей контрнаступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Merkur.

"У России было время выстроить баррикады. Очень много времени ушло на подготовку и оснащение украинских бригад, бригад наступления", — указал дипломат.

Макеев также упомянул о дебатах в Германии по поставкам боевых машин пехоты и зенитных систем, отметив, что ведет "очень прагматические и предметные переговоры" с правительством о поставках ракет Taurus.

Кроме этого, посол подчеркнул, что Украина не контролирует небо над своей территорией, поэтому поставки F-16 настолько важны.

Читайте: Посол в Германии Макеев о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus: "Поддержка в этом вопросе растет"

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Alfalcon 30b8e09d
    Стулить пельку цій шістьці дЄрмака

    Україні дають зброю здебільшого у ДАР , тобто безкоштовно

    Тобто ми скаржемося на подарунки ?

    Не те , не стільки ,як хотілося б не так швидко

    Ба більше вам же сказали , що робити - щоб було швидше

    Але ви цього не робите.

    Ба більше офіс дЄрмака продовжив боротьбу проти військових ( прецедент з медикинею) - ще один епізод
  • три - пятнадцать
    кращє б ви його не обирали...
  • Евгений Magirus
    Те, кто это сделал, вряд ли массово читают этот сайт и форум
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости