Нерешительная военная поддержка Запада является причиной трудностей контрнаступления, – посол в Германии Макеев
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Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что задержки Запада в поставках вооружения являются причиной трудностей контрнаступления.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Merkur.
"У России было время выстроить баррикады. Очень много времени ушло на подготовку и оснащение украинских бригад, бригад наступления", — указал дипломат.
Макеев также упомянул о дебатах в Германии по поставкам боевых машин пехоты и зенитных систем, отметив, что ведет "очень прагматические и предметные переговоры" с правительством о поставках ракет Taurus.
Кроме этого, посол подчеркнул, что Украина не контролирует небо над своей территорией, поэтому поставки F-16 настолько важны.