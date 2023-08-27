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Украина должна проделать всю необходимую работу, чтобы в нашем небе появились F-16, - Зеленский

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Украина должна проделать всю необходимую работу, чтобы в нашем небе появились F-16, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех работников отечественной авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем обращении 26 августа.

Украинский президент отметил: "Уже 30 лет в последнюю субботу августа свой профессиональный праздник отмечают работники, работницы украинской авиации – и военной, и гражданской.

Пилоты, инженеры, все, кто в авиаотрасли, в авиапроизводстве, в авиатранспорте. Все, кто делает Украину одной из крепких стран. Ибо настоящая стойкость есть только у тех государств, которые умеют защищать собственное небо, уважают собственную авиацию.

Сейчас, в этом году Украина должна проделать всю необходимую работу, чтобы в нашем небе появились F-16. И это станет новым уровнем украинской военной авиации. И это приблизит возвращение гражданской авиации в украинское небо, потому что приблизит победу и даст Украине больше безопасности.

Есть с чем поздравить в этот День авиации. Есть за что поблагодарить. И я благодарен. Мы все благодарны".

Читайте: Для превосходства в небе Украине нужны не только F-16, - Воздушные силы

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Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    Кривонос? Жуляни? 22й? лютий? - ні не пам'ятає...
  • Vitaliy Mauler 38e56924
    То есть не ты со своей командой должен сделать, а "Украина"? Вы будете воровать, а потом простые украинцы будут скидываться, кто сколько может, что бы купить все необходимое летчикам или техникам?
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Поттрібно розбиратись як погиб найкращій пилот у День авіації . Випадковий збіг ?

    і чому Таран і Хомчак досі не в СІЗО ? Дві проросійські консерви нищіли армію - і ниякоівідповідальності ?
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