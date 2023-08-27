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Путин подписал приказ о приведении к присяге на верность РФ отдельных категорий лиц, в том числе из "добровольческих формирований"

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Российский диктатор Владимир Путин приказал всем частным военным компаниям, в том числе, и "добровольческим формированием" подписать присягу на верность России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Путин подписал приказ о приведении к присяге на верность РФ отдельных категорий лиц, в том числе из добровольческих формирований 01

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Издание Reuters  отмечает, что после вероятной смерти основателя ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина российский диктатор Владимир Путин приказал всем частным военным компаниям, в том числе, и "вагнеровцам" подписать присягу на верность России. Именно об этом и идет речь в этом указе.

"Введение Путиным обязательной присяги для сотрудников "Вагнера" и других частных военных подрядчиков было четким шагом, направленным на более жесткий государственный контроль над такими группами", - отмечает издание.

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  • Яр Холодний
    Хтось відкрив щось нове? У кацапів може буть лише ОДИН "цар" А всі інші повинні йому служить! Так було при Івані Грозному і при Петрі І І при їх нащадках Так було і у більшовиків: усіляких "меншовиків" "есерів" та "анархістів" вони або змусили служить собі або перебили Потім дійшла справа до "троцкістів" І Сталін зацарював одноособово Зараз історія повторюється
  • Amber
    Я ніяк не можу второпати від кого захищається расєйська ********* ?
  • Oleksii Pilevych b6f1d6b2
    Цюнцванг для "вагнерів" - стерплять всі побачать що вони терпіли, спробують помститися буде багато крові.
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