Атака на Киев: ПВО уничтожила все вражеские цели
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Силы ПВО ночью отразили очередную ракетную атаку врага.
Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.
"Предварительно, сегодня ночью, из района Каспийского моря, из самолетов стратегической авиации Ту-95МС рашисты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.