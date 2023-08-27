Атака на Киев: ПВО уничтожила все вражеские цели

Силы ПВО ночью отразили очередную ракетную атаку врага.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, сегодня ночью, из района Каспийского моря, из самолетов стратегической авиации Ту-95МС рашисты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.

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