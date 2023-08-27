Новости • Агрессия России против Украины

Атака на Киев: ПВО уничтожила все вражеские цели

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Атака на Киев: ПВО уничтожила все вражеские цели
Силы ПВО ночью отразили очередную ракетную атаку врага.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, сегодня ночью, из района Каспийского моря, из самолетов стратегической авиации Ту-95МС рашисты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Юрий Викторович 4a8dfeac
    Дякуємо нашій П П О!👍👍👍
  • Денис Коновалов 0511b81c
    Сподіваюся так скоро буде над всією країною. Дякую славетній пво !
  • Amber
    Кацапи , ось вам від киян 🖕🖕🖕
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