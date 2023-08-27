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ВСУ приближаются к очередной линии обороны россиян на юге, - ISW

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ВСУ приближаются к очередной линии обороны россиян на юге, - ISW
Силы обороны добились дальнейших тактически значимых успехов в западной части Запорожской области, и, вероятно, продвигаются через сложнейшую серию оборонных позиций российских оккупантов.

Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

В настоящее время ВСУ одолевают участки, имеющие относительно более плотный массив противотанковых рвов, заграждений и минных полей, говорится в отчете Института изучения войны (ISW). На их содержание россияне потратили значительное количество личного состава, техники и сил.

"Однако масштабы минных полей в следующей линии обороны могут быть менее заминированы, чтобы дать находящимся севернее этих позиций войскам РФ возможность отступить", - отметили аналитики.

Также в ISW добавили, что каждая российская оборонная позиция имеет передовые и тыловые районы. Позиции окупантов не являются однородными по всему фронту на юге Украины и не полностью укомплектованы личным составом.

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Топ комментарии

  • Валентин Коваль 2a613f18
    Одним реченям -- ніякі арміі не долали такі величезні мінні поля
  • Птн Пнх 76a150e3
    Не все одразу - спочатку мясо, мясо і знову мясо, резерви рашистів за резервами, а вже потім лінії оборони. Мясорубка працює добре, касетні снаряди чудово роблять свою справу, тому все ще попереду.
  • Wemeral
    Треба додати, за всю історію світових воєн.
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