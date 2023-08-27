Общие боевые потери РФ с начала войны – около 260 820 человек (+550 за сутки), 4 396 танков, 5 403 артсистемы, 8 554 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
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Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 260 820 российских захватчиков.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.23 ориентировочно составляют:
личного состава – около 260820 (+550) лиц,
танков ‒ 4396 (+6) ед,
боевых бронированных машин 8554 (+15) ед,
артиллерийских систем – 5403 (+24) ед,
РСЗО – 728 (+2) ед,
средства ПВО ‒ 498 (+1) ед,
самолетов – 315 (+0) ед,
вертолетов – 316 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4378 (+11),
крылатые ракеты ‒ 1411 (+0),
корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 7854 (+31) ед,
специальная техника – 808 (+4).