Общие боевые потери РФ с начала войны – около 260 820 человек (+550 за сутки), 4 396 танков, 5 403 артсистемы, 8 554 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 260 820 российских захватчиков.