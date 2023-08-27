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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 260 820 человек (+550 за сутки), 4 396 танков, 5 403 артсистемы, 8 554 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

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Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 260 820 российских захватчиков.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 260820 (+550) лиц,

танков ‒ 4396 (+6) ед,

боевых бронированных машин 8554 (+15) ед,

артиллерийских систем – 5403 (+24) ед,

РСЗО – 728 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 498 (+1) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4378 (+11),

крылатые ракеты ‒ 1411 (+0),

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7854 (+31) ед,

специальная техника – 808 (+4).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 260 820 человек (+550 за сутки), 4 396 танков, 5 403 артсистемы, 8 554 бронированные машины 01

Топ комментарии

  • Nik Home 379c842c
    яка гадостна і противна інфографіка.
    Уберіть цю гидоту - верніть попередню.
  • Валентин Коваль 2a613f18
    Це добре шо арту накрили -- бо кожен день гатять по Херсону Нікополю Марганцю
  • Amber
    Слава ЗСУ та генералу Залужному 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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