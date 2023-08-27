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Усик победил Дюбуа нокаутом и сохранил чемпионские пояса

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Усик победил Дюбуа нокаутом и сохранил чемпионские пояса
Украинский боксер Александр Усик провел во Вроцлаве обязательную защиту чемпионских титулов в бою против британца Дэниеля Дюбуа. Он досрочно одолел противника в девятом раунде.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Sport.ua.

Усик успешно защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Бой был напряженным. В пятом раунде Дюбуа пробил Усику в пах и украинцу пришлось восстановиться, взяв паузу. Он пришел в себя, и в восьмом раунде отправил Дюбуа в нокдаун, а в девятом - еще в один. Судья зафиксировал технический нокаут. По соображениям безопасности для здоровья Дюбуа, рефери досрочно завершил бой.

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В последний раз Усик досрочно побеждал в 2019 году - тогда во время его дебюта в супертяжелом весе Чазз Уизерспун отказался продолжать бой после седьмого раунда.

36-летний Усик на профессиональном ринге провел 21 поединок и у всех одержал победы (14 – нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжеловес.

25-летний Дюбуа в профессии провел тоже 21 бой. У него 19 побед (18 – нокаутом) и 2 поражения. В 2020 году Дюбуа уступал Джо Джойсу.

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Теперь Усику осталось завоевать только пояс WBC, принадлежащий Тайсону Фьюри, для того чтобы иметь статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Ожидается, что поединок состоится в январе 2024 года.

Топ комментарии

  • Gary Grant
    На відміну від його упоротого кума васі,Усик зміг зробити правильні висновки.
  • Владислав Изюмский cdae8f76
    Йому допомогли це зробити кацапи, коли окупували Київщині і оселились в його будинку
  • Tychus Findlay
    Дюбуа неприємно вразив коли без поваги скакав під час гри гімну ВБ. Це ще раз доводить те, що всі ці завезені блмщикі не мають жодної поваги до країн Заходу, які дали їм достойний рівень життя
    Сам бій був одностороннім, Усик просто декласував стероїдного бичка з від'ємним боксерським iq.
    А удар нижче поясу і ниття після поєдинку - це ганьба.
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