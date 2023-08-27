Во время ночных обстрелов РФ выискивала маршруты для будущих атак, - Силы обороны юга

Сегодня, 27 августа, во время ночных обстрелов Россия прибегла к сложным схемам маневрирования. Вероятно, выискивали безопасные маршруты для будущих атак.

Об этом спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона., сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, российские ракеты и дроны маневрируют в первую очередь для выявления украинской системы ПВО. В то же время, во время сегодняшних обстрелов схема была несколько сложнее.

"Но сейчас мы наблюдали очень сложную схему маневров, вероятно, они выискивали варианты прокладывания безопасных маршрутов для будущих атак", – добавила Гуменюк.

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Напомним, прошлой ночью россияне ударили по Украине крылатыми ракетами Х-101/Х-55/Х-555. Четыре из восьми ракет уничтожили украинские ПВО. Остальные цели были, вероятно, ошибочны, ведь попаданий не зафиксировано.