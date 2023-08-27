Остров Змеиный и "вышки Бойко" в Черном море армия РФ и ВСУ используют в качестве передовых баз для войск, - британская разведка

Между украинскими и российскими морскими и воздушными силами идут бои за стратегически важные газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой – так называемые "вышки Бойко".

Об этом говорится в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

"Поскольку напряжение в Черном море остается высоким, шли стычки между морскими и воздушными силами вокруг стратегически важных газовых и нефтяных платформ между Крымом и Одессой", – говорится в сообщении.

Как отмечает разведка, "вышки Бойко" имеют ценные ресурсы. Они и остров Змеиный также важны как военные объекты.

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"Однако, как и остров Змеиный на западе, они также могут использоваться как передовые базы развертывания, места для посадки вертолетов и размещения ракетных систем большой дальности", - добавили в разведке.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на расположенных в оккупированной части Черного моря вышках "Черноморнефтегаза" оккупанты разместили средства радиоэлектронной борьбы и радиолокационного контроля подводной, надводной и воздушной обстановки.