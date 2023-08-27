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Залужный и командование НАТО провели секретное совещание на польской границе, - The Guardian

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Залужный и командование НАТО провели секретное совещание на польской границе, - The Guardian
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командование Североатлантического альянса НАТО провели на границе Польши и Украины секретное совещание. Корректировали стратегию контрнаступления.

Об этом сообщает The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, встреча прошла 11 дней назад. Кроме генерала, в ней участвовал весь командный состав ВСУ, верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи и начальник Штаба обороны Великобритании Тони Радакин.

Встреча продолжалась 5 часов. Ее целью было помочь пересмотреть военную стратегию Украины.

"Главным вопросом повестки дня было, что делать с остановленным прогрессом контрнаступления Украины, а также планы боевых действий на предстоящую изнуряющую зиму и долгосрочную стратегию, поскольку война неизбежно приближается к 2024 году", - пишет The Guardian.

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Также издание отмечает, что после этой встречи стратегия ВСУ заметно изменилась. Сейчас украинские военные сосредотачивают усилия на запорожском направлении и выходе к Азовскому морю.

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Топ комментарии

  • Fjall_Raven
    мабуть дєрьмака не було там, тому й вирішили присвоїти статус "секретна".
  • Володимир Логойда
    Така секретна нарада, що всі західні ЗМІ про неї пишуть . . .

    В моєму розумінні "секретна" означає, що про сам факт її проведення навіть не має бути відомо . . .
  • Максим Бистрий 2caadf8f
    Дивно, що ані Найвеличніший головнокомандувач чи секретар РНБО, або ж яйцевий чмоністр не пропіарились за рахунок зустрічі з НАТівськими генералами... Мабуть скоро буде новий офігенний відосік від серіального велосипедиста.
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