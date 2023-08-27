Залужный и командование НАТО провели секретное совещание на польской границе, - The Guardian
Об этом сообщает The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, встреча прошла 11 дней назад. Кроме генерала, в ней участвовал весь командный состав ВСУ, верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи и начальник Штаба обороны Великобритании Тони Радакин.
Встреча продолжалась 5 часов. Ее целью было помочь пересмотреть военную стратегию Украины.
"Главным вопросом повестки дня было, что делать с остановленным прогрессом контрнаступления Украины, а также планы боевых действий на предстоящую изнуряющую зиму и долгосрочную стратегию, поскольку война неизбежно приближается к 2024 году", - пишет The Guardian.
Также издание отмечает, что после этой встречи стратегия ВСУ заметно изменилась. Сейчас украинские военные сосредотачивают усилия на запорожском направлении и выходе к Азовскому морю.