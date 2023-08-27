Резников: "Я не знаю почему куртки стоили по 86$, а в турецких документах по 29$. Это не забота Украины"

Министр обороны Алексей Резников говорит, что не знает, почему при закупке 180 тысяч зимних курток для ВСУ фактическая стоимость оказалась выше указанной в документах турецкого поставщика.

Об этом он сказал в комментарии изданию Babel, сообщает Цензор.НЕТ.

Резников утверждает, что цена поставки абсолютно адекватна рынку и ситуации тогда – дефицит одежды на рынке и необходимость срочно одеть максимум военнослужащих.

"Каждая куртка стоила $86 (что сейчас равно 3 177 гривен). Почему в каких-то турецких документах значится цена зимней куртки $29 (сейчас это 1 072 гривны) - я не знаю. Возможно, речь идет об уклонении от уплаты налогов в Турции. В любом случае это не забота Украины", - отметил министр обороны.

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Резников также сказал, что Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны уже занимается этой ситуацией, а журналисты получат все сведения об этой закупке.

Также глава оборонного ведомства сказал, что народный депутат Анастасия Радина и журналист Михаил Ткач не приняли его вызов. По мнению Резникова, это означает, что их обвинения в замене зимних курток летом были неправдой.

"Без обвинения в подмене зимних курток на летние в "расследовании" не остается ничего. За это обвинение никто не готов нести ответственность. Пусть так. Прошу всех журналистов, распространивших информацию о закупке летних курток вместо зимних, убрать непроверенные материалы, опубликовать официальную позицию Минобороны по этой закупке и дождаться разбора ситуации", - подчеркнул министр.

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Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что племянник "слуги народа" Касая был бенефициаром "турецкой" компании, у которой Минобороны втрое дороже закупило "зимние" куртки.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике, "слуга народа" Анастасия Радина сообщила, что одним из промежуточных выводов антикоррупционного комитета стало подтверждение подлинности документов по закупке летних курток для ВСУ, которые на таможне внезапно стали зимними и значительно дороже.

Министр обороны Резников предложил пари: если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтверждаются, он уходит с должности. Если нет – нардеп Анастасия Радина сдает мандат, а журналист Михаил Ткач на 3 года прекращает заниматься журналистикой. Радина согласилась на пари, Ткач - отказался.