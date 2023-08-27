На Лимано-Купянском направлении россияне сосредоточили более 100 тысяч военных, - Восточная группировка войск

Российские захватчики увеличили группировку войск на Лимано-Купьянском направлении и повысили количество атак и обстрелов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"На Лимано-Купянском направлении противник значительно повысил количество своих обстрелов, например, по состоянию на 26 августа он совершил 620 обстрелов позиций наших защитников и нанес 15 авиаударов... В общем, если смотреть на все направление, то там находится около 110 тысяч российских военнослужащих", - рассказал Евлаш.

Он отметил, что на Купянском направлении находится 45 тысяч, а на Лиманском – 48 тысяч оккупационных войск.

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