ВСУ продвигаются к селу Новопрокоповка Запорожской области, - силы обороны Таврического направления
Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.Новини.
"Несмотря на достаточно тяжелые боевые условия, наши войска продвигались в районах Урожайного, Роботино. И в настоящее время продвигаются в направлении Новопрокоповки возле Работино и в направлении Малая Токмачка - Очеретоватое", - сказал он.
По его словам, россияне несут на этом участке фронта значительные потери и вынуждены в экстренном порядке перебрасывать войска из других мест.
"Они безвозвратно теряют ежесуточно до 100 человек, а еще есть раненые, пленные. За прошедшие сутки в общей сложности они потеряли 305 человек. И пытаются это латать, но получается сумбур", - сказал спикер.
Кроме того, россияне увеличивают количество авиационных ударов. "Это свидетельствует о том, что другие огневые средства не могут сдержать продвижение наших войск", - считает Штупун.
Он также признал, что впереди перед ВСУ остаются "достаточно мощные" российские линии обороны.