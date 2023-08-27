ВСУ продвигаются к селу Новопрокоповка Запорожской области, - силы обороны Таврического направления

Силы обороны Украины продвигаются к следующему за Работино селу Новопрокоповка.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.Новини.

"Несмотря на достаточно тяжелые боевые условия, наши войска продвигались в районах Урожайного, Роботино. И в настоящее время продвигаются в направлении Новопрокоповки возле Работино и в направлении Малая Токмачка - Очеретоватое", - сказал он.

По его словам, россияне несут на этом участке фронта значительные потери и вынуждены в экстренном порядке перебрасывать войска из других мест.

"Они безвозвратно теряют ежесуточно до 100 человек, а еще есть раненые, пленные. За прошедшие сутки в общей сложности они потеряли 305 человек. И пытаются это латать, но получается сумбур", - сказал спикер.

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Кроме того, россияне увеличивают количество авиационных ударов. "Это свидетельствует о том, что другие огневые средства не могут сдержать продвижение наших войск", - считает Штупун.

Он также признал, что впереди перед ВСУ остаются "достаточно мощные" российские линии обороны.