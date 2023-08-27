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Авиакатастрофу в Житомирской области могут расследовать до полугода, - Воздушные силы

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Авиакатастрофу в Житомирской области могут расследовать до полугода, - Воздушные силы
Сроки расследования авиакатастрофы в Житомирской области пока не известны. Оно может занять до полугода.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Игнат отметил, что в результате авиакатастрофы погибли трое пилотов. По его словам, два учебно-боевых самолета L-39, столкнувшихся под Житомиром, выполняли боевую задачу, определенную руководством бригады. К сожалению, завершить задачу не удалось.

Игнат подчеркнул, что специалисты проведут расследование авиакатастрофы.

"Воздушные силы предоставили все материалы, чтобы выяснить, что произошло, и чтобы в дальнейшем избежать таких ужасных событий", - сказал спикер.

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Игнат добавил, что сроки проведения расследования пока не известны. Как объяснил спикер, у воздушных сил есть лаборатории, где специалисты устанавливают причины и обстоятельства аварий.

"По-разному работают государственные комиссии. Обычно у нас есть специальная лаборатория, где есть узконаправленные специалисты, которые по цепочке раскладывают каждую деталь самолета, чтобы выяснить, что произошло. Больше информации, конечно, есть в бортовых самописцах, которые имеют записи радиообмена . Разные сроки бывают, даже до полугода затягивается расследование", - пояснил Игнат.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 25 августа 2023 года в Житомирской области произошла ужасная авиакатастрофа. При выполнении боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Воздушные силы обнародовали имена погибших пилотов. Среди них - легендарный Андрей Пильщиков с позывным Джус.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Якщо політом керували з землі, то треба шукати крота в пункті керування. Скидати на людський фактор - занадто просто
    І ЩЕ- у фсб багаторічний опит створюваня катастроф . ДО ЦЬОГО ЧАСУ НИХТО НЕ ДІЙШОВ ДО ВИВОДУ , що скнилівська катастрофа , КОЛИ УКРАЇНА ВПЕРШЕ СПРОБУВАЛА ЗРОБИТИ УКРАЇНСЬКИЙ АВІАСАЛОН , була зроблена агентами фсб. І
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Та ви там не поспішайте, тягніть до виборів. А потім наступну владу зможете звинувачувати.
  • Олександр Кондратюк 20691541
    Я просто охрініваю від дебільної слідчої та судової системі, де люди отримують величезні ЗП і отак працюють... А давайте так продавець буде працювати? Чи сантехнік? Чи водій таксі? Вон що, на люди, що мають так напружуватись? ЯКІ НОВІ ФАКТИ МОЖУТЬ БУТИ ЗА ПІВРОКУ, ПРИДУРКИ??? Іппанута вкрай система (і не тільки у нас).
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