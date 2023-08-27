Авиакатастрофу в Житомирской области могут расследовать до полугода, - Воздушные силы

Сроки расследования авиакатастрофы в Житомирской области пока не известны. Оно может занять до полугода.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Игнат отметил, что в результате авиакатастрофы погибли трое пилотов. По его словам, два учебно-боевых самолета L-39, столкнувшихся под Житомиром, выполняли боевую задачу, определенную руководством бригады. К сожалению, завершить задачу не удалось.

Игнат подчеркнул, что специалисты проведут расследование авиакатастрофы.

"Воздушные силы предоставили все материалы, чтобы выяснить, что произошло, и чтобы в дальнейшем избежать таких ужасных событий", - сказал спикер.

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Игнат добавил, что сроки проведения расследования пока не известны. Как объяснил спикер, у воздушных сил есть лаборатории, где специалисты устанавливают причины и обстоятельства аварий.

"По-разному работают государственные комиссии. Обычно у нас есть специальная лаборатория, где есть узконаправленные специалисты, которые по цепочке раскладывают каждую деталь самолета, чтобы выяснить, что произошло. Больше информации, конечно, есть в бортовых самописцах, которые имеют записи радиообмена . Разные сроки бывают, даже до полугода затягивается расследование", - пояснил Игнат.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 25 августа 2023 года в Житомирской области произошла ужасная авиакатастрофа. При выполнении боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Воздушные силы обнародовали имена погибших пилотов. Среди них - легендарный Андрей Пильщиков с позывным Джус.