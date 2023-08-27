Склад боеприпасов россиян взорвался на оккупированном Запорожье, - мэр Мелитополя Федоров

Вчера, 26 августа, на временно оккупированной территории Запорожской области произошла детонация боеприпасов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Последние дни были адскими для врага на Мелитопольском направлении. Особенно после того, как наши героические воины подняли флаг Украины над Работино", - рассказал Федоров.

По словам городского главы, в Токмаке продолжается ликвидация врага. Только за несколько последних дней в городе по меньшей мере 5 раз раздавались взрывы. Также несколько прозвучали в пригороде Мелитополя.

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"Кончилось это тем, что вчера вечером была детонация склада боеприпасов, которые враг обустроил между Токмаком и Молочанском", - сказал он.