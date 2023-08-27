Дюбуа хочет обжаловать результаты боя против Усика: "У меня украли победу"

Команда Даниэля Дюбуа заявила о намерении получить бой-реванш с Александром Усиком. Она готова оспаривать решение арбитра, поскольку считает, что победу "украли".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Суспільне.

О намерении обжаловать решение арбитра команда Даниэля Дюбуа и сам британец заявили сразу в ринге по завершении поединка.

Они считают, что у Дюбуа "украли" победу, из-за эпизода в начале пятого раунда, когда Даниэль Дюбуа нанес удар по Александру Усику, и украинец упал на канвас. Рефери в ринге классифицировал этот удар как ниже пояса, поэтому сражение приостановили и дали Усику время на восстановление.

"Я не считаю, что это удар ниже пояса. Я думаю, что нанес его по правилам и что у меня украли победу. Меня сегодня ограбили, я еще вернусь", - сказал Дюбуа в ринге.

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Продюсер британца Фрэнк Уоррен заявил, что команда Дюбуа будет оспаривать решение рефери по удару ниже пояса. Таким образом, Уоррен хочет достичь проведения реванша между Усиком и Дюбуа – условие, которое не было прописано в контракте.

"Мы подадим апелляцию на произошедшее. Руководящие структуры должны пересмотреть и объявить о реванше. Удар был чистым, Дюбуа должен был выиграть", - добавил Уоррен.

В течение боя Дюбуа несколько раз пробивал ниже пояса, на что Усик обращал внимание рефери. В эпизоде в пятом раунде из-за остановки таймера пауза на восстановление длилась около пяти минут.

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