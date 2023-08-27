Литва рассматривает возможность закрытия дополнительных КПП на границе с Беларусью

Правительство Литвы обсуждает определенные варианты решения проблем нелегальных мигрантов и рассматривает возможность закрытия дополнительных контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Беларусью.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Что касается угроз, есть ли сейчас такие угрозы, чтобы нам пришлось закрыть (дополнительные пункты пропуска) - такой информации пока нет. Но мы оцениваем, и Литва готова к соответствующим сценариям, согласованным с соответствующими ведомствами", - заявила Билотайте.

Она добавила, что Литва готова разработать "разноуровневый" план закрытия границы с Беларусью.

"Мы презентуем его и обсудим с нашими коллегами, чтобы при соответствующих уровнях угроз мы могли одновременно выполнять одни и те же действия и решения", - резюмировала Билотайте.

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