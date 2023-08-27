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Путин выбрал стратегию войны на истощение, - премьер Литвы Шимоните

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Путин выбрал стратегию войны на истощение, - премьер Литвы Шимоните
Российский диктатор Владимир Путин выбрал стратегию изнурительной войны против Украины.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на фестивале дискуссий "Именно!", информирует Цензор.НЕТ со сылкой на Delfi,

"Пока кажется, что стратегия Путина - изнурительная война, длительное истощение", - заявила Шимоните.

Премьер-министр Литвы убеждена, что таким образом российский диктатор стремится повлиять на темпы и масштабы помощи Украине в отражении агрессии РФ.

"Потом придут политические партии, которые вообще перестанут поддерживать Украину. Я вижу такую реальную возможность", – заявила Шимоните.

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Топ комментарии

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Нажаль, це йому вдається. Перевага у ресурсах та беззуба західна стратегія щодо антиросійських санкцій плюс негласна підтримка Китаєм та Індією, окрім явних прокацапських країн, дає таку можливість. Це, звісно ж можливо все змінити. Якби була явна воля до цього у західних країн. Поки що якась гра. Мені, як пересічному громадянину, незрозуміла. Я, чесно кажучи, з початку війни думав що підтримка буде надзвичайно потужною і дуже швидкою. Цього не відбулося.Маю надію, що є інша стратегія у перемозі над кремлівськими покидьками, не для мого розуму.
  • ZoV KobZona
    Это состоится, если параше удастся удержать "сухопутный коридор" в крымняш.
    Но по всем последним данным это Ху#лу не удастся.
  • Коди Смарт
    Нажаль все так і є. Війна затягується штучно. Партнери допомагають з розрахунку на те,щоб і кацапія і Україна не перемогла, щоб війна була на роки. Зброя постачається як раз так,щоб був баланс і ніхто не мав переваги. Інакше як пояснити о те " не бити з нашої зброї по території росії" ? Літаки передали б давно,але бояться що вдаримо по рашці ,так і з ракетами... А чому неможна бити по рашці,щоб війна не закінчувалась?
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