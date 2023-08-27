Путин выбрал стратегию войны на истощение, - премьер Литвы Шимоните

Российский диктатор Владимир Путин выбрал стратегию изнурительной войны против Украины.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на фестивале дискуссий "Именно!", информирует Цензор.НЕТ со сылкой на Delfi,

"Пока кажется, что стратегия Путина - изнурительная война, длительное истощение", - заявила Шимоните.

Премьер-министр Литвы убеждена, что таким образом российский диктатор стремится повлиять на темпы и масштабы помощи Украине в отражении агрессии РФ.

"Потом придут политические партии, которые вообще перестанут поддерживать Украину. Я вижу такую реальную возможность", – заявила Шимоните.

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