В России ожидают, что ВВП вырастет в 2023 году на 2,5% и больше

В российском правительстве ожидают, что ВВП РФ в текущем году вырастет на 2,5%, а инфляция составит около 6%.

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В апреле российское Минэкономики повысило прогноз роста ВВП на 2023 год до 1,2% с падения на 0,8%. Вскоре прогноз снова будет пересмотрен.

Центральный банк РФ прогнозирует рост ВВП на уровне 1,5%-2,5% в текущем году.

Силуанов утверждает, что если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в текущем году ожидается, что она восстановится примерно на 2,5%, возможно, даже больше.

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Он прогнозирует, что инфляция вернется к целевому уровню в 4% в 2024 году. Центральный банк прогнозирует, что в текущем году она снизится до 5,0%-6,5%. "Мы вместе с Центральным банком будем принимать все меры для того, чтобы снизить инфляцию до нашего целевого уровня", - сказал Силуанов.