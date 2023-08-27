Часть угля для прохождения отопительного сезона будет покупаться за границей, - Центрэнерго

Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" планирует импортировать часть угля для прохождения осенне-зимнего периода 2023-2024 годов.

Об этом гендиректор Центрэнерго Андрей Чуркин рассказал агентству Интерфакс-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Полностью на своем угле нам этой зимой не пройти. И в ближайшее время "Центрэнерго" планирует заключить контракты с иностранными компаниями. Уже есть определенные наработки, думаю, что в течение месяца будет результат", - рассказал Чуркин.

По его словам, нужно выйти на объем не менее 80 тыс. тонн угля в месяц.

"Это был бы достаточный резерв. Но мы разрабатываем разные сценарии, готовимся максимально. И если будет меньше, у нас на сегодня есть замещение - газ и мазут", - сообщил Чуркин.

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По его словам, на Трипольской ТЭС есть возможность работать на уже завезенном мазуте, а техническая дирекция станции должна произвести пробный запуск на этом виде топлива. Гендиректор "Центрэнерго" добавил, что самый близкий и самый доступный для покупки уголь - из Польши, а мазут предприятие покупает у ПАО "Укрнафта".