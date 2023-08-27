Выборы будут только после войны, - "слуга народа" Шуляк

Ближайшие общегосударственные украинские выборы пройдут только после войны.

Об этом глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сказала в интервью ютуб-каналу "У ліжку", сообщает Цензор.НЕТ.

"Какие могут быть выборы, когда идут боевые действия. Какие могут быть выборы без тех людей, например, которые воюют, а мы здесь проводим выборы. Какие могут быть выборы, когда не соответствуют критерии безопасности на части территорий Харьковской, Донецкой, Херсонской областей, где постоянно что-то происходит", - сказала она.

Шуляк подчеркнула, что кроме того, 8 миллионов украинцев находятся за границей и не могут проголосовать. К тому же, как отметила глава "Слуги народа", часть избирательной инфраструктуры разрушена, а реестр избирателей не актуализирован.

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"Моя позиция проста: говорить о выборах во время войны - это кощунство. Сейчас война, концентрация одна - победа. Будут ли выборы? Будут. Когда? После победы. Будут ли изменения в законодательство? Будут. Мы даже обсуждаем, что это можно будет называть законом о первых послевоенных выборах", - заявила Шуляк.