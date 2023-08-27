В результате обстрела россиянами Богодуховского района Харьковщины погибла женщина, - ОВА

Армия РФ обстреляла с. Одноробовка Золочевской громады Харьковской области. В результате обстрела погибла женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты нанесли удары по Богодуховскому району. Предварительно - из РСЗО.

Около 13 часов в результате вражеского обстрела с. Одноробовка Золочевской громады погибла женщина 1984 года рождения, которая находилась на территории домовладения", - написал он.

В ОВА добавили, что также загорелся киоск. К месту происшествия направлены подразделения ГСЧС и медики экстренной помощи.

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