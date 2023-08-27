Военная контрразведка СБУ ночью атаковала Курский аэродром, - источники

Минувшей ночью военная разведка СБУ с помощью дронов-камикадзе атаковала военные самолеты россиян на Курском аэродроме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники.

Дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29. Также среди пораженных целей - радары комплекса С-300 и два "Панциря".

Почти все беспилотники СБУ долетели до своих целей. Сами россияне зафиксировали 13 взрывов.

Точные последствия поражений и количество погибших и раненых станут известны в ближайшее время.

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Атаку организовали военные контрразведчики из 13-го Главного управления СБУ.

Ранее Минобороны РФ заявило о ночной атаке на Курскую и Брянскую области. Россияне утверждают, что ПВО уничтожило там 2 беспилотника. Власти Курской области тем временем сообщили, что в областном центре беспилотник влетел в многоэтажку.