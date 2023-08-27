В Украине появился портал We build Crimea, объединяющий бизнесы, готовые присоединиться к возрождению Крыма после освобождения
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Портал называется We build Crimea. Его цель – объединить национальные и международные компании для развития деоккупированного полуострова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Кримська платформа.
Представители бизнеса и предприниматели могут подписать Меморандум о сотрудничестве на сайте.
Его уже поддержали 15 интернациональных, государственных и локальных бизнесов. Среди них Nokia, Fozzy Group, Vodafone, Kyivstar, Genesis, SoftServe Ukraine, Monobank и т.д.
Кроме того, желание приобщиться выразили международные компании Jacobs, Expedia и EPAM. О готовности инвестировать в инфраструктуру Крыма также заявил Ryanair.
Сотрудничество Правительства и бизнеса очень важно для устойчивого развития региона после его освобождения. При условии инвестиций и поддержки Крым может стать передовым центром развития.