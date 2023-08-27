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В Украине появился портал We build Crimea, объединяющий бизнесы, готовые присоединиться к возрождению Крыма после освобождения

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В Украине появился портал We build Crimea, объединяющий бизнесы, готовые присоединиться к возрождению Крыма после освобождения
Портал называется We build Crimea. Его цель – объединить национальные и международные компании для развития деоккупированного полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Кримська платформа.

Представители бизнеса и предприниматели могут подписать Меморандум о сотрудничестве на сайте. 

Его уже поддержали 15 интернациональных, государственных и локальных бизнесов. Среди них Nokia, Fozzy Group, Vodafone, Kyivstar, Genesis, SoftServe Ukraine, Monobank и т.д.

Кроме того, желание приобщиться выразили международные компании Jacobs, Expedia и EPAM. О готовности инвестировать в инфраструктуру Крыма также заявил Ryanair.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саммит Крымской платформы - ответ тем, кто предлагает обмен территориями Украины, - МИД

Сотрудничество Правительства и бизнеса очень важно для устойчивого развития региона после его освобождения. При условии инвестиций и поддержки Крым может стать передовым центром развития.

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Топ комментарии

  • Bob Fayn
    Крим вже звільнений? невже
  • Pavlik Morozov 606ce595
    Ділити хутро невбитого медведя єта да, єта ми могйом, клоуни... б*л*я 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
  • alex petrivskiy
    Дайте угадаю стоимость портала: миллионов 30?
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