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На деоккупированной части Херсонщины украинские саперы обследовали более 77 тысяч гектаров территории

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На деоккупированной части Херсонщины украинские саперы обследовали более 77 тысяч гектаров территории
На деоккупированной части Херсонской области украинские саперы обследовали 77 014 гектаров, из них 65 270 гектаров - земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Херсонской ОВА. 

"В общей сложности на деоккупированной Херсонщине саперы обследовали 77 013, 8 гектаров территорий, из них 65 269,7 гектаров - земли сельскохозяйственного назначения. На этих территориях обнаружено и обезврежено более 94 тыс. взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным The Washington Post, Украина является самой заминированной страной мира.

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