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Российские спецслужбы пытаются вербовать украинских беженцев, - Служба госбезопасности Латвии

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Российские спецслужбы пытаются вербовать украинских беженцев, - Служба госбезопасности Латвии
Российские спецслужбы пытаются вербовать украинских беженцев, оказывающихся на территории России. Чаще всего это происходит при пересечении границы.

Об этом сообщили в Службе государственной безопасности Латвии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, часто выдавая себя за пограничников, проводят длительные разговоры с украинцами, которые, по сути, являются допросами. Украинцев расспрашивают о биографии, контактах в украинских силовых структурах и о том, что происходит на фронте.

Также украинским беженцам задают вопросы о дислокации, тактике и поддержке Западом украинских сил. В большинстве случаев целью такого допроса является информация, но иногда за ним также следует открытая попытка вербовки.

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Топ комментарии

  • Роман Марушка ce8c92d5
    Звісно ті люди які свідомо поїхали до Росії ще з початку війни вони лояльні до Росії і путлера це колаборанти
    Чому не поїхали до країн Європи ?
    Бо Європу ненавидять а Росія понад усе для них
    Головне щоб цих людей в подальшому не було в Україні бо вони будуть шкодити всіма доступними методами
  • Yuriy Onyskiv
    Біженці??
    До кацапії?
    Не думав що таке можливе в природі!!
  • Микола Шумахер
    А московії нема українських біженців. Там є дві категорії:
    1. Москальські посіпаки, яких і вербувати не треба - добровільно зголосяться.
    2. Насильно вивезені - полонені, викрадені, діти з дитбудинків, в'язні з українських тюрем, політичні в'язні.
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