Российские спецслужбы пытаются вербовать украинских беженцев, - Служба госбезопасности Латвии

Российские спецслужбы пытаются вербовать украинских беженцев, оказывающихся на территории России. Чаще всего это происходит при пересечении границы.

Об этом сообщили в Службе государственной безопасности Латвии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, часто выдавая себя за пограничников, проводят длительные разговоры с украинцами, которые, по сути, являются допросами. Украинцев расспрашивают о биографии, контактах в украинских силовых структурах и о том, что происходит на фронте.

Также украинским беженцам задают вопросы о дислокации, тактике и поддержке Западом украинских сил. В большинстве случаев целью такого допроса является информация, но иногда за ним также следует открытая попытка вербовки.

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