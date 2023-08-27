Румыния ждет оформления документов, необходимых для начала обучения украинских пилотов на F-16

Обучение украинских пилотов на F-16 в Румынии может стартовать через несколько дней, последнее препятствие – оформление необходимых документов.

Об этом в интервью Financial Times заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, передает Цензор.НЕТ.

"Я ожидаю оформление документов (для старта обучения пилотов. – Ред.) в ближайшие дни, и это последнее препятствие", – отметил он.

Чолаку добавил, что вся логистика уже подготовлена.

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Ранее в Белом доме сообщили, что США поддерживают решение предоставить F-16 Украине после завершения обучения пилотов.

Президент Зеленский после встречи с премьером Нидерландов Рютте заявил, что обсуждается передача 42 самолетов F-16 Украине после тренировки наших пилотов. Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине. Украинские пилоты уже начали обучение в Дании.

Ранее сообщалось, что Дания предоставит Украине 19 самолетов F-16. Премьер Дании Фредериксен заявила, что первые шесть F-16 Дания отправит Украине ближе к Новому году.

70 пилотов и авиаторов уже проходят обучение в Дании. Минимальный срок подготовки, по словам министра обороны Резникова, 6 месяцев. В то же время командующий Воздушными силами заявил, что два пилота смогут овладеть F-16 за четыре месяца.

В Воздушных силах заявили, что для превосходства в небе Украине необходимы 128 истребителей.

В Пентагоне заявили, что США готовы обучать украинских пилотов на F-16, если европейские страны не будут успевать. В то же время ЕС может компенсировать часть расходов странам, передающим Украине F-16.

К обучению украинских пилотов также присоединится Греция.

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