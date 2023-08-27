Нанесенный российским вторжением ущерб экологии достигает 2 триллионов гривен, - Минсреды

Нанесенный российским вторжением ущерб экологии достигает 2 триллионов гривень, и эта цифра еще не учитывает ущерб от подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщил министр охраны окружающей среды Украины Руслан Стрилец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Май 2022-го. Изгнание оккупантов из Киевщины. Первые цифры, которые мы озвучили после полномасштабного вторжения, - 13,2 млрд гривень. Август 2022 года - сумма убытков составляет 395 млрд гривень. Декабрь 2022 года. Позади - деоккупация Харьковщины, продолжаются массовые ракетные атаки. Почти 1,5 трлн гривень ущерба окружающей среде. Август 2023 года. Есть актуализированные данные в размере 2 трлн гривень. Продолжается работа по исчислению ущерба по кейсу Каховской ГЭС", - рассказал он.

Отмечается, что цифра далеко не окончательная, убытки растут каждый день, а полная картина станет ясна только после полной деоккупации Украины.

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