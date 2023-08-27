Украина может получить F-16 в "недалеком будущем", - Милли

Дело продвигается вперед, Украина может получить F-16 в "недалеком будущем".

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в интервью иорданскому телеканалу Al-Mamlaka, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"По F-16: в действительности, дело продвигается вперед. Следовательно, есть программа обучения, и они (украинцы. – Ред.), вероятно, получат F-16... в недалеком будущем", - заявил он.

Он также прокомментировал ход контранступления и отметил, что украинским Вооруженным Силам противостоят укрепленные позиции российских оккупантов, которые в течение многих месяцев готовили минные поля, танковые рвы и так называемые "зубы дракона".

"У украинцев осталось значительное количество боевой силы, и это еще не конец. Поэтому я думаю, что откровенно говоря, еще рано говорить об успехе или неудаче", – считает Милли.

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Ранее в Белом доме сообщили, что США поддерживают решение предоставить F-16 Украине после завершения обучения пилотов.

Президент Зеленский после встречи с премьером Нидерландов Рютте заявил, что обсуждается передача 42 самолетов F-16 Украине после тренировки наших пилотов. Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине. Украинские пилоты уже начали обучение в Дании.

Ранее сообщалось, что Дания предоставит Украине 19 самолетов F-16. Премьер Дании Фредериксен заявила, что первые шесть F-16 Дания отправит Украине ближе к Новому году.

70 пилотов и авиаторов уже проходят обучение в Дании. Минимальный срок подготовки, по словам министра обороны Резникова, 6 месяцев. В то же время командующий Воздушными силами заявил, что два пилота смогут овладеть F-16 за четыре месяца.

В Воздушных силах заявили, что для превосходства в небе Украине необходимы 128 истребителей.

В Пентагоне заявили, что США готовы обучать украинских пилотов на F-16, если европейские страны не будут успевать. В то же время ЕС может компенсировать часть расходов странам, передающим Украине F-16.

К обучению украинских пилотов также присоединится Греция.

В Румынии заявляли, что обучение украинских пилотов на F-16 в Румынии может стартовать через несколько дней, последнее препятствие – оформление необходимых документов.

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