ВСУ продвигаются вперед на Таврическом направлении. За сутки враг потерял 305 солдат и 32 единицы техники, уничтожено 11 складов, - Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский обнародовал результаты боевой работы ВСУ на южном направлении в течение 27 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Тарнавский отметил: "Силы обороны продвигаются вперед на Таврическом направлении. Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1268 огневых задач".

За последние сутки потери врага составили 305 человек (безвозвратные – 78, раненые – 210, плен – 17).

Уничтожены 32 единицы военной техники противника. В частности, 2 танка, 8 ББМ, 5 артиллерийских систем и минометов, 2 РСЗО, 1 ПТРК, 4 БПЛА, 10 единиц автомобильной техники.

Также были уничтожены 11 складов боеприпасов врага".

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