Пока нет доказательств того, что Иран поставляет россиянам ракеты, - ГУР МО

Информация о поставках Ираном ракет россиянам пока не подтверждается разведданными.

Об этом в интервью ISLND TV заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нет. По состоянию на данный момент такая информация (о поставках Ираном ракет в Россию) не подтверждается", - заявил он.

Юсов добавил, что, тем не менее, Россия остается государством-контрабандистом номер один, когда речь идет о военных технологиях.

"То есть, конечно, учитывая, что у них и граница большая, и есть много по миру каких-то фирм, людей, организаций, готовых на этом заработать, то да, это активно практикуется. Но тем не менее, это не обеспечивает потребностей государства-агрессора никак. Включая серые схемы. А относительно прямой военной поддержки - на самом деле совсем немного стран, которые полноценно готовы это воплощать в жизнь", - отметил он.

Он добавил, что работа над санкционной политикой по отношению к РФ постоянно ведется. "И Украина здесь занимает чрезвычайно проактивную позицию. Комиссия Ермака-Макфола и многое другое – это то, что делается", - рассказал Юсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд европейских стран хотят приобрести наши беспилотники, - министр обороны Ирана

Напомним, на заводе в Татарстане Россия планирует к лету 2025 создать 6000 беспилотников с помощью Ирана.