В Украину вернули еще одного ребенка с оккупированных территорий, - Минреинтеграции

Украине удалось вернуть 14-летнего ребенка с временно оккупированной территории Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

В сообщении отмечается: "В начале августа на горячую линию Минреинтеграции 15-48 обратилась женщина, сообщившая, что на временно оккупированной части Херсонщины проживает 14-летний мальчик Иван. После смерти бабушки, которая его опекала, его собирались оформить в детский дом на ВОТ.

Взять опеку над мальчиком вызвалась семья внутренне перемещенных лиц из ВОТ Херсонщины, проживающая сейчас в Киевской области. Они давно знали Ивана еще до переезда. Но самостоятельно забрать его из ВОТ не могли.

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К делу подключились Минреинтеграции и "Українська мережа за права дитини". Весь процесс возвращения длился 22 дня. Сейчас мальчик находится среди своих и начинает новую страницу своей жизни.

Минреинтеграции благодарит всех, кто приобщился к этому делу. Особая благодарность - председателю правления "Української мережі за права дитини" Дарье Касьяновой. Благодаря совместным усилиям за три летних месяца этого года в рамках проекта "Шлях додому" удалось вернуть 26 детей.

Напоминаем: если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей на временно оккупированную территорию или территорию России, обязательно сообщите об этом профильному специалисту Минреинтеграции Наталье Емец по телефону: (050) 562-03-13.

Также можно позвонить на горячую линию Национального информационного бюро 16-48".

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