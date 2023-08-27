ВСУ сдерживают вражеское наступление на трех направлениях, на Юге продолжается контрнаступление, - Генштаб

На Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях враг проводил безуспешные наступательные действия, на Мелитопольском направлении ВСУ продолжают контрнаступательную операцию.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Ночью противник нанес очередной удар крылатыми ракетами воздушного базирования. В результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены 4 крылатые ракеты.

В течение суток враг нанес 11 ракетных и 32 авиационных удара, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 23 боевых столкновения.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Кондратовки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Хреновка, Клюсы, Лисковщина Черниговской области; Середина-Буда, Вольная Слобода, Семейкино, Волфино, Кондратовка, Садки Сумской области и Окип, Стрилечая, Олейниково, Гатище, Нестерное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Надии, Твердохлебового и Мясожаровки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Кармазиновка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино Луганской области и Торское, Диброва, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под артиллерийские и минометные обстрелы противника попали Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Острое, Марьинка, Победа, Парасковеевка, Водяное Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Золотой Нивы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали населенные пункты: Богоявленка, Шахтерское, Времевка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Работиного и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новоандреевка, Ольговское, Красное, Гуляйпольское, Егоровка, Малые Щербаки Запорожской области.

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На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки, Никольского и Антоновки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов: Змиевка, Томарино, Бургунка, Тягинка, Херсон, Белозерка и другие.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 состав боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

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