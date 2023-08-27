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Зеленский хочет приравнять коррупцию в условиях военного положения к государственной измене

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Зеленский хочет приравнять коррупцию в условиях военного положения к государственной измене
Президент Владимир Зеленский пообещал инициировать в Верховной Раде уравнение коррупции в условиях военного положения к государственной измене.

Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Законодатели Украины получат мои предложения по приравниванию коррупции в военное время к государственной измене", - отметил Зеленский.

По его мнению, такая инициатива станет очень серьезным инструментом предотвращения коррупции. Он добавил, что "это не расстрел, это не сталинизм", и если есть доказательства, человек должен быть за решеткой.

Он рассказал, что проект такого решения Верховная Рада может получить в ближайшую неделю.

Зеленский подчеркнул, что если речь идет о коррупции или ее рисках, то это не только о внутреннем - это имеет "отголосок" и вовне.

Он также отметил, что у него нет времени, чтобы уделять внимание деталям борьбы с коррупцией. Зеленский добавил, что он не может "бороться с брусчаткой каждого города", а обращает внимание на фундаментальные решения.

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Топ комментарии

  • CrossFirenko
    Черговий відосик про наміри. Як бабушкофони, аеродроми в кожному місті, космодром, 4 тис. баксів вчителям, мільярд дерев. Що йому важко пообіцяти? Все рівно не збирається виконувати. Напридумовує креативна бригада "розсміши коміка" нові обіцянки, і фанати кварталістів знову забудуть старі.
  • Саня Мантула 143b28a2
    Де корупція буде визначати теж Зеленскій?
  • Gal
    Черговий мільярд дерева?
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