Некоторые стратегические энергообъекты вернутся в государственную собственность, - Зеленский
4 72739
Некоторые стратегические энергообъекты должны вернуться под контроль государства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосийчук, опубликованном в воскресенье на ее ютюб-канале.
"Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не было тех или иных рисков", – сказал он.
Зеленский отметил, что "есть предприятия, на которые и мы не можем зайти и обеспечить их безопасность"
"Это никакая не революция. И это абсолютно требование военного времени. Я не говорю даже о том, что по закону можем", – сказал президент.