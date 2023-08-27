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Некоторые стратегические энергообъекты вернутся в государственную собственность, - Зеленский

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Некоторые стратегические энергообъекты вернутся в государственную собственность, - Зеленский
Некоторые стратегические энергообъекты должны вернуться под контроль государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосийчук, опубликованном в воскресенье на ее ютюб-канале.

"Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не было тех или иных рисков", – сказал он.

Зеленский отметил, что "есть предприятия, на которые и мы не можем зайти и обеспечить их безопасность"

"Это никакая не революция. И это абсолютно требование военного времени. Я не говорю даже о том, что по закону можем", – сказал президент.

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Топ комментарии

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    А казали виборів не буде. А передвиборні обіцянки вже лунають. Корупціонерів на гиляку! Надра народу! Бородату бабушку під американський суд, ой, що це я верзу.!?
  • Семен Непийпиво
    Не варто радіти. Під контроль держави, це майже напевно прокрутять таку схему - ушкоджене рашистами підприємство/об'єкт, буде тимчасово, на період війни підпорядковане державі. Котра за рахунок бюджетних коштів його відновить, а то і модернізує, а після війни поверне старому власнику. Прибутки в приватні руки, а витрати народу України.
  • три - пятнадцать
    енергооб'єкти - енергетікам
    санузли тим хто сере...
    заводи тим в кого є гроші
    а гроші тим хто їх тирить!
    не буба, а ленін практично....
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