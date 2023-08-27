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Во временно оккупированном Крыму растет недовольство из-за принудительной мобилизации, - Центр нацсопротивления

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Во временно оккупированном Крыму растет недовольство из-за принудительной мобилизации, - Центр нацсопротивления
Население временно оккупированного Крыма все более недовольно принудительной мобилизацией в российскую армию, несмотря на льготы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления. 

Как стало известно Центру Национального Сопротивления из собственных источников, оккупационная администрация Крыма провела закрытое социологическое исследование, которое показало крайне негативное отношение местных жителей к мобилизации в ряды российской армии. По результатам этого исследования оккупанты решили предложить мобилизованным больше льгот, на которые выделяются средства бюджета. Однако увеличение финансовой мотивации все равно не может повлиять на настроения местных", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Российская национальная забава: "Возьми гражданство - отдай жизнь!"
  • Павел Орехов c16ceb45
    Их еще ждет романтический заплыв на историческую родину мимо развалин крымского моста.
  • Сергей Васильев 9c8a60d0
    Ну шо, *******, вот вам и камушки с неба😂🤣😂
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