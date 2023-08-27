Второе судно, вышедшее из Одесского порта после прекращения действия "зернового соглашения", достигло вод Румынии - Минвосстановления

Балкер Primus сингапурского оператора под флагом Либерии вышел из порта Одесса и движется по временному коридору. В настоящее время корабль находится в территориальных водах Румынии.

Об этом сообщило Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры (Минвосстановления), передает Цензор.НЕТ.

"Балкер Primus сингапурского оператора под флагом Либерии вышел из порта Одесса и движется по установленному для гражданских судов временному коридору в/из черноморских морских портов Украины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что судно находилось в порту с 20 февраля 2022 г. с металлопродукцией для стран Африки.

Отмечается, что установленный навигационным поручением ВМС ВСУ коридор, прежде всего, используется для эвакуации судов, находившихся в украинских портах "Черноморск", "Одесса" и "Южный" на момент полномасштабного вторжения РФ. Первым этот путь прошел контейнеровоз Joseph Schulte 16 августа 2023 года.

Согласно данным ресурса MarineTraffic, балкер Primus уже достиг территориальных вод Румынии напротив Сулинского устья дельты Дуная.

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