Школьники могут изучать украинские предметы за границей, - Минобразования
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Министерства образования и науки Украины.
Проект "Залишаємось з Україною" начинает регистрацию на онлайн-занятия для школьников 5-11 классов, которые в следующем учебном году планируют находиться за границей. Цель проекта – сохранить связь детей с Украиной и ее системой образования. За прошлый учебный год занятия уже охватили около 1 320 детей в более чем 20 странах.
На курсе учащиеся смогут бесплатно изучать:
- украинский язык;
- украинскую литературу;
- историю Украины.
"Этих предметов нет в зарубежных школах, но они чрезвычайно важны для украинских школьников. Чтобы не забывать родной язык, осознавать себя частью украинского общества, развивать мировоззрение", - объяснили в министерстве.
Занятия на курсе проходят так, чтобы учащимся было удобно совмещать их с обучением в школе за границей: вечером в будни или выходные. Дети получают незначительное количество домашних заданий и обратную связь от учителя.
Чтобы присоединиться к курсу, зарегистрируйте ребенка по ссылке.