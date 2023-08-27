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Школьники могут изучать украинские предметы за границей, - Минобразования

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Школьники могут изучать украинские предметы за границей, - Минобразования
В связи с полномасштабным вторжением России в Украину многие украинские школьники были вынуждены уехать за границу. Однако, независимо от местонахождения, дети все же могут изучать украинские предметы в онлайн формате.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Министерства образования и науки Украины.

Проект "Залишаємось з Україною" начинает регистрацию на онлайн-занятия для школьников 5-11 классов, которые в следующем учебном году планируют находиться за границей. Цель проекта – сохранить связь детей с Украиной и ее системой образования. За прошлый учебный год занятия уже охватили около 1 320 детей в более чем 20 странах.

На курсе учащиеся смогут бесплатно изучать:

  • украинский язык;
  • украинскую литературу;
  • историю Украины.

"Этих предметов нет в зарубежных школах, но они чрезвычайно важны для украинских школьников. Чтобы не забывать родной язык, осознавать себя частью украинского общества, развивать мировоззрение", - объяснили в министерстве.

Занятия на курсе проходят так, чтобы учащимся было удобно совмещать их с обучением в школе за границей: вечером в будни или выходные. Дети получают незначительное количество домашних заданий и обратную связь от учителя.

Чтобы присоединиться к курсу, зарегистрируйте ребенка по ссылке.

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Топ комментарии

  • Теті Гризло
    Лєнка і Сцаньок - йдут на юх! Уроки потрібні Сашку та Оленці.
  • Ігор Крава
    Добрий вечір, адекватні українці. Вибачте,що не по темі, але виникло таке питання, хочеться подискутувати- як ви вважаєте,за яких умов бункерне х.йло може злити компромат на янелоха боневтіковича ? Бо те зебидло ,з яким я вимушений інколи знаходитися в одному просторі - мені здається,я скоро почну п.здити ногами
  • Теті Гризло
    Вони лишаться українцями,якщо знатимуть мову та історію своєї Батьківщини.
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