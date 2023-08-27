Грузия пустила бывших заключенных из Херсонской области, насильственно вывезенных в Россию
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новая газета Европа".
По данным издания, сейчас правозащитники везут мужчин в безопасное место, где они смогут отдохнуть. После этого им помогут в подготовке документов для возвращения в Украину.
Бывшие украинские заключенные, насильственно вывезенные российскими военными из Херсона, неделю жили в Верхнем Ларсе между Россией и Грузией.
Как известно, в ночь с 16 на 17 августа грузинские пограничники не пустили на территорию страны пятерых бывших заключенных из Херсонской области, которых Россия вывезла на свою территорию перед отступлением.
В сентябре прошлого года, незадолго до отступления российской армии из Херсона, оккупационные власти вывезли из херсонских тюрем через Крым около 2500 заключенных. Большинство из них были отправлены в колонии на юге России, где они продолжали отбывать сроки, назначенные украинскими судами.