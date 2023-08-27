Украина значительно увеличила производство таких видов оружия, как "Стугна", "Корсар" и "Нептун", – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что одним из перспективных направлений развития Украины сейчас и после нашей победы будут производства, связанные с безопасностью и технологиями безопасности. Уже сейчас темпы производства оружия достаточно высоки.

"Возможности в Украине велики: от технологий до агропромышленного комплекса. Сейчас новое направление, в котором мы номер один - это направление безопасности", - отметил глава государства в интервью Натальи Мосейчук, опубликованном на ее ютуб-канале, передает Цензор.НЕТ.

Президент рассказал, что Украина отозвалась на запрос партнеров о проведении форума в сфере military tech, который состоится именно в нашей стране в октябре.

По его словам, форум намерены посетить многие предприятия – ведущие представители отрасли из разных стран мира и континентов. Владимир Зеленский не исключил возможность заключения контрактов в ходе этого мероприятия. Глава государства подчеркнул, что Украина уже возродила линии оборонно-промышленного комплекса и производит ряд оборудования натовского образца.

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"Это имеет большое значение, что мы являемся испытателем, пионером – в хорошем смысле этого слова – применение многих видов амуниции, современных. Для многих бизнесменов мира – это большой пример. Я думаю, в этом направлении – military tech, в диджитале – мы в этом направлении будем номер один. По крайней мере, на Европейском континенте", – рассказал глава государства.

Кроме того, на предприятиях "Укроборонпрома" запущено несколько программ, в том числе ракетных. Владимир Зеленский отметил, что сейчас Украина производит "нептуны", "стугны", "корсары", и объемы этого производства значительно возрастают. "Просто колоссальные цифры, они постоянно на фронте, в них постоянно нуждаются, их одобряют наши военные, им хочется еще больше, но вы даже не представляете, какое количество мы строим. Просто большое, очень большое", - отметил президент.

Также, по словам главы государства, Украина наладила производство артиллерии натовского образца. "Ее никогда не было в Украине и не должно быть, но мы смогли договориться. У нас есть отечественная артиллерия, которая сегодня находится на поле боя, 155 калибра, которой никогда не было. У нас теперь уже есть производство, и производство не одной системы, а производство системное. Этого пока мало, очень мало для фронта, но это уже в разы больше, чем было", - сказал он и добавил, что производство многих вещей нуждается в обсуждении с партнерами для получения технологических разрешений.

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