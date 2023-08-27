Приравнивание коррупции к государственной измене вызовет передачу части уголовных дел от НАБУ в СБУ, - источники "Зеркала недели"

Президент Владимир Зеленский намерен предложить Верховной Раде приравнять коррупцию в военное время к государственной измене. Соответствующий законопроект поступит в парламент в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ, источники в ОПУ и НАБУ объяснили в комментарии ZN.UA, в чем опасность принятия этого законопроекта?

"Сначала идея была такой: внести изменения в законодательство, согласно которому все коррупционные кейсы, расследуемые в сфере национальной безопасности и превышающие 24 миллиона гривень, должны расследоваться Службой безопасности Украины. НАБУ предлагалось оставить коррупцию мельче 24 миллионов" - рассказал источник в ОПУ .

"Людям бы объяснили, что теперь, во время войны, масштабная коррупция по закону будет приравниваться к госизмене. А значит и наказание по этой статье будет строже: сроки длиннее и под залог подозреваемому выйти невозможно", - добавил источник.

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Однако, как продолжил источник, после реакции западных партнеров, которые дали понять, что видят в намерениях "покушение на независимость антикоррупционной системы" - в Офисе президента идею видоизменили. Теперь, как утверждает источник, речь идет не о том, чтобы отобрать у НАБУ право на проведение крупных антикоррупционных расследований, а о предоставлении и СБУ права на их проведение. Под руководством профильного зама ОПУ наработаны законодательные изменения. Речь об инициировании внесения изменений в КПК с целью обеспечить право на подследственность СБУ в случаях коррупционных схем выше 24 миллионов гривен", - поделился источник.

"Если люди и соблазнятся приравниванием масштабной коррупции к госизмене, то специалистам в антикор-секторе ясны возможные реальные цели. Контроль за расследованием крупной коррупции во власти получит абсолютно управляемая СБУ, а не все еще неконтролируемое Банковой НАБУ" - сказал ZN.UA один из журналистов-расследователей.

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А вот как намерение прокомментировал высокопоставленный источник в НАБУ:

"Мы слышали о таких планах, но сам законопроект я не видел. Думаю, что это плохая идея: любое дело в НАБУ можно будет забрать и для этого будут законодательные основания; Украина будет иметь кучу проигранных дел в ЕСПЧ, потому что безальтернативная стража будет нарушением конвенции; плюс власти начнут портить отношения с международными партнерами. Мера пресечения это не наказание, все почему-то это путают. Плюс 90% результатов в борьбе с коррупцией составляют именно административные меры, направленные на ее превенцию, а не расследование существующих фактов. Если примут – будет беда", - добавил источник.

Как сообщалось, президент Зеленский инициировал внесение в парламент законопроекта по приравнению коррупции к государственной измене в военное время.