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Россияне все чаще заселяют свои семьи в заброшенное жилье на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

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Россияне все чаще заселяют свои семьи в заброшенное жилье на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях участились случаи, когда россияне заселяются в жилища, чьи владельцы были вынуждены уехать из-за войны или были репрессированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления. 

В первую очередь оккупанты захватывают квартиры и дома, владельцы которых выехали из оккупированных территорий или подверглись репрессиям за проукраинскую позицию.

После этого россияне, служащие в российских оккупационных войсках или работающие на оккупационную администрацию, перевозят в эти квартиры свои семьи.

"Это вписывается в всеобщую российскую политику по изменению демографического состава временно оккупированных территорий", - подчеркнули в ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты планируют ввезти тысячи россиян для проведения псевдовыборов на временно оккупированных территориях, - ГУР МО

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Топ комментарии

  • Сергей Евланов 65bdbdc4
    На днях разговаривал с вынужденным переселенцем из Донецка. Он сказал, что его самая большая мечта, чтобы, когда рашисты побегут из Донецка, ВСУ туда не входили день - два, а сначала запустили таких как он переселенцев. По его словам Варфоломеевская ночь ждунам и оставшимся россиянам показалась бы доброй детской сказочкой.
  • Имярек
    Ось так у нас і з'явилося "ісконно русскоє насєлєніє"
  • три - пятнадцать
    вони завжди це робили, а потім кажуть це їхнє...
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