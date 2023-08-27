При обосновании подозрения замминистра Высоцкому суд не учел ряд обстоятельств, - заявление Минагрополитики

Министерство аграрной политики выступило с официальным заявлением по поводу подозрения САП и НАБУ первому заместителю министра аграрной политики Украины Тарасу Высоцкому.

Как информирует Цензор.НЕТ, текст заявления размещен на официальном сайте Министерства.

В заявлении отмечается: "24 августа 2023 Высоцкому Тарасу Николаевичу уведомлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть в умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица использования должностным лицом служебного положения, что повлекло тяжкие последствия.

Суть подозрения сводится к тому, что Высоцкий Т.М. осуществил согласование в период марта-апреля 2022 года для областных военных администраций Счетов на оплату согласно постановлениям КМ Украины №185 и 328 о закупке у 2 субъектов хозяйствования - ООО "Олимп" и ООО "ВинсайдЛайт", макаронных изделий из твердых сортов пшеницы импортного производства. При этом следствие считает, что стоимость макаронных изделий завышена и вследствие такого завышения нанесен ущерб на сумму 63 млн грн.

Обосновывая подозрение, следствие отмечает, что стоимость макаронных изделий по состоянию на март-май 2022 варьировалась от 33,65 грн до 36,89 грн. Вместе с тем, следствие не учитывает, что Государственная служба статистики Украины за период марта-мая 2022 года предоставляет цены по макаронам из твердых сортов пшеницы за 500 гр, а осуществлялась закупка 1 кг, поэтому цена составила более 72 грн. за кг, что исключает ущерб. Очевидно, что указанная арифметическая ошибка должна быть следствием учтена и исправлена.

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Также считаем необходимым отметить, что, по мнению Минагрополитики, следствием должно быть учтено и дана оценка очевидным и задокументированным следующим фактам:

- соответствующие условия работы Минагрополитики во время военного положения (эвакуация, распыленность работников, отсутствие обычных каналов связи и коммуникаций, сверхнормированное количество задач и сверхпредельность времени на их выполнение);

- постановления КМ Украины №185 и №328 (по закупке продовольственных товаров через АО "Укрзалізниця") не разрабатывались Минагрополитики, соответственно в содержании не определялись полномочия Министерства "под себя", которые позволяли бы совершать злоупотребления;

- определение публичного Договора на поставку продовольственных товаров и его существенные условия (в частности, срок и условия оплаты поставок) не определялись первым заместителем Министра Высоцким Т.М.;

- Минагрополитики не является стороной Договора, а соответственно не является распорядителем средств на закупку товаров, следовательно, инкриминируемое согласование счетов на оплату фактически было технической процедурой, которая безусловно соблюдалась в соответствии с изложенными ниже обстоятельствами;

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- все предприятия на закупку подавались документально на включение соответствующими ОВА (которые на своих территориях владели информацией о честности и реальных возможностях этих предприятий). Министерство и Высоцкий Т. М. участия в отборе предприятий не принимали. Реальная возможность рассмотрения таких документов от ОВА сводилась к – отсутствию банкротства, компрометирующей информации в публичном доступе, связям с РФ, РБ и отсутствию в санкционных списках. Указанные действия выполнены по всем предприятиям в полном объеме, почти 100% предприятий включены в Перечень, что свидетельствует о доверии в этом вопросе Министерства соответствующим ОВА и отсутствию коррупционных злоупотреблений;

- при согласовании Счетов на оплату Высоцким Т. М. (при отсутствии таких прямых обязанностей), но при наличии желания максимально эффективно осуществлять функции государства лично выяснялись у крупных производителей реальные цены, реальные сроки относительно товаров, в отношении которых подавались Счета, наличие и возможность транспортировки;

- техническое согласование Министерством осуществлялось в следующих условиях: предприятие в перечне; продукт определен перечнем до закупки; цена, выставленная ОВА, соответствует пределам цен, сведения о которых были в распоряжении Министерства, – статистика, информация от крупных, известных продавцов, текущая практика других ОВА. При этом лично Высоцкий Т.М. обращал внимание представителей ОВА на заключение сделок по максимально более низким ценам, которые только возможно (подтверждается перепиской в мессенджерах, находящейся в распоряжении НАБУ);

- прямого нарушения какой-либо нормы относительно вида товара, его сорта, недостачи поставленного или в отношении производителя (иностранного или отечественного) следствием не установлено;

- следствием не учитывается – неготовность отдельных продавцов, которые якобы готовы были продавать по более низким ценам, осуществить доставку товаров в установленные 2 дня (например, Сильпо устанавливало срок до 45 дней), кроме того, такие продавцы требовали, в том числе отечественные производители – 100% предоплаты, в то время как предполагалось 30% аванса, а все остальное - после фактической поставки. Кроме этого, не все продавцы брали на себя расходы по транспортировке (это также подтверждается перепиской в мессенджерах, имеющихся в НАБУ).

Очевидно, нужно вспомнить ситуацию, в которой все мы находились в марте 2022 года, и насколько важными были скорость принятия решений, оперативность доставки продуктов питания. Ситуация менялась каждый день, угроза оккупации врагом была самой реальной за всю историю существования государства. И вопросы, в том числе, с обеспечением продуктами питания должны были решаться изо дня в день, а не через неделю, а тем более через 45 дней.

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Отдельно необходимо обратить внимание, что:

1) при обыске Высоцким Т.М. добровольно выдан мобильный телефон с рабочей перепиской по данному вопросу, что, в свою очередь, является очевидным подтверждением отсутствия у него задокументированных противоправных действий. Следствием после изучения распечаток этих переписок не усматривается никаких противоправных сведений, в то же время зафиксированы рабочие добросовестные действия;

2) после получения информации относительно уголовного производства Министерством проведено внутреннее служебное расследование, в котором подробно проверено и установлено полное безусловное исполнение служебных обязанностей, отсутствие коррупционных противоправных действий, отсутствие предоставления кем-либо и кому-либо противоправных указаний, незаконных приказов и которые были безотлагательно предоставлено НАБУ (надеемся, что данные материалы будут приобщены к делу);

3) Высоцкий Т.М. все время расследование способствовал следователю, разъясняя объемы и границы полномочий Министерства и подтверждал законность всех своих действий;

4) Высоцкий Т.М. не связан ни с одним из ООО, которые упоминаются в подозрении, и не влиял на включение их в перечень предприятий;

5) у Высоцкого Т.М. отсутствует какой-либо корысный мотив совершения злоупотреблений в интересах указанных ООО, соответственно ни одним материалом и доказательством не зафиксировано получение какой-либо неправомерной выгоды;

6) материалы избрания меры пресечения не содержат никаких протоколов следственных действий по выяснению позиций ОВА, ООО указанных в подозрении, должностных лиц Минэкономики, что указывает на то, что следователь или не выяснил всех обстоятельств производства и преждевременно инициировал сообщение подозрения или наоборот воздерживается от предоставления суду и стороне защиты (как и материалы служебного расследования) какие-либо свидетельства об отсутствии каких-либо злоупотреблений Высоцким Т.М. в отношении ОВА, или ООО указанных в подозрении;

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7) отдельно, по мнению Министерства, следует обратить внимание на то, что объективная сторона совершения преступления изложена необоснованно, дословно: "...директором Департамента агропромышленного развития Полтавской ОВА Фроловым С.А. на выполнение руководства представителей Министерства экономики Украины, которые использовали в отношении Фролова авторитетом органа, в котором они работают, подписана заявка в адрес ООО "Винсайд Лайт" о закупке продовольственных товаров "макаронные изделия", общее количество 774 000 кг. Кроме того, 02.04.2022 Фролов С.А., принимая постановление представителей Министерства экономики Украины как подлежащее безусловному исполнению, осуществил согласование счета на оплату №33 от 01.04.2022 на закупку макаронных изделий по завышенным ценам…"

8) довод следствия о том, что Высоцкий Т.М. предпочел продавца, пренебрегая более выгодными предложениями, является надуманным доводом, поскольку предпочтение не входило в его полномочия и документальное подтверждение в предоставленных материалах отсутствует;

9) подтверждение подконтрольности Высоцкому Т.М. как иностранных, так и украинских ООО в материалах отсутствуют. Их, насколько понимаем, и не может быть, поскольку такого факта не существовало.

Отдельно считаем необходимым отметить, что именно оперативность, скорость принятия решений, а также жесткий контроль процедур, в том числе цен, позволил в первые месяцы войны максимально оперативно обеспечить внутренне перемещенных лиц, местных жителей, военных, ТРО продуктами питания. Это было сделано вовремя, эффективно, без каких-либо сбоев в поставках.

Дополнительно отмечаем, что мы приветствуем работу НАБУ по борьбе с коррупцией во всех ее проявлениях, в том числе таких важных, как закупки. Министерство аграрной политики и продовольствия готово максимально содействовать в расследовании этого и других фактов.

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