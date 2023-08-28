США планируют поставлять Украине кассетные боеприпасы для реактивной артиллерии, - WP

Соединенные Штаты считают необходимой дальнейшую поддержку Украины. Следующим шагом должны стать поставки кассетных боеприпасов для реактивной артиллерии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

Среди всех предложений по долговременной поддержке Киева самой большой поддержкой пользуется идея предоставить Украине кассетные боеприпасы для РСЗО, что позволит наносить удары на большие расстояния.

Кроме того, в Вашингтоне также планируется обсудить создание "сил будущего", которые смогли бы сдерживать РФ. В эту концепцию включают поставки истребителей F-16, которые поступят в Украину уже через несколько месяцев.

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Однако для более эффективного ее воплощения американские официальные лица стараются наработать со своими союзниками несколько вопросов. Среди ключевых – это обучение украинских военных, а также поставка всей необходимой номенклатуры вооружения.

Как отмечает The Washington Post, в этот список передачи вооружения Киев и его союзники пытаются добавить системы ATACMS. Однако в Пентагоне продолжают отказывать, ссылаясь на их недостаточное количество.

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