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Украина получит от США гарантии по примеру израильских, - Зеленский

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Украина получит от США гарантии по примеру израильских, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина получит от США гарантии безопасности по примеру израильских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Наталье Мосейчук, опубликованном в воскресенье на ее ютуб-канале.

"Израильская модель. С Соединенными Штатами Америки у нас наверняка будет именно такая модель. Израильская, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы", - сказал он.

При этом Зеленский отметил, что это соглашение должно быть ратифицировано в Конгрессе.

"Это вещи, проголосованные в Конгрессе. И, соответственно, в европейских государствах - поддержанные парламентами государств", – сказал он о соглашениях со странами Европы.

По словам Зеленского, "для нас приглашение в НАТО - это политическое решение мира, конечное решение мира. Я боролся за приглашение только из-за этого. Потому что для меня приглашение - это соответствующее решение в головах многих бюрократов".

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Топ комментарии

  • Светлана Круп
    Союз з США - це добре, але з України - Ізраїль, як з Стефанчука - балерина. І навіть якщо ми позбудемося зелені, то "мутний нарід" "какаяразніца"нікуди не зникне.
  • Серая Лиса
    Так. Зелена шобла, як завжди бреше. Бо це не гарантії безпеки. Може гарантіїї певної фінансової підтримки, гарантії постачання певної зброї, гарантії певної політичної підтримки. Але - НЕ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ!
    Бо на теперішній час гарантії безпеки- це НАТО.
  • Наталия Гончар
    Iryna Gerashchenko

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    Розумію, що в ОП вважають українців рибками гуппі без памʼяті, але про жорстку боротьбу з корупцією вже було.

    В 20 році Зеленський за невідомі кошти провів опитування «5 питань від президента». Було й про пожиттєву тюрму за корупцію. Пані Мосійчук тоді й результат оголосила- 99% населення за.

    Ми й досі не отримали звіт , за які корупційні гроші прийшло те опитування. Кажуть, сплатила партія СН. Найголовніші борцуни з корупцією.

    Й нікого не посадили з 20. Ані Халімона, ані великих дорожніх будівельників, ні Гунька, ні причетних до конвертів в комітетах, ні глав ОДА з їх фітнестренерами, ні марафонців з кінокотом, ні мародерів, що крадуть під час війни. Хоч в країні є НАЗК, НАБУ, БЕБ, САП, СБУ, ДБР, МВС. Здається , всіх перераховувала? На утриманням цих шановних установ йдуть мільярди. Але, виявляється, нам не вистачає ще одного закону

    Наша пісня гарна, нова, починаєм її знову. «Слуга народу», нова серія.
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