Украина получит от США гарантии по примеру израильских, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина получит от США гарантии безопасности по примеру израильских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Наталье Мосейчук, опубликованном в воскресенье на ее ютуб-канале.

"Израильская модель. С Соединенными Штатами Америки у нас наверняка будет именно такая модель. Израильская, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы", - сказал он.

При этом Зеленский отметил, что это соглашение должно быть ратифицировано в Конгрессе.

"Это вещи, проголосованные в Конгрессе. И, соответственно, в европейских государствах - поддержанные парламентами государств", – сказал он о соглашениях со странами Европы.

По словам Зеленского, "для нас приглашение в НАТО - это политическое решение мира, конечное решение мира. Я боролся за приглашение только из-за этого. Потому что для меня приглашение - это соответствующее решение в головах многих бюрократов".

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