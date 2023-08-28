Украинка Ярослава Магучих впервые стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне Спорт".
Легкоатлетка из Днепра на соревновании повторила личный рекорд сезона.
Второе и третье место получили австралийские спортсменки Паттерсон и Олислагерс (у обоих – 1,99 м).
Кроме того, еще одна представительница Украины Ирина Геращенко стала пятой (1,94 м).
Перед нынешним "золотом" чемпионата мира Магучих дважды останавливалась в шаге от этого звания. Так, в 2019 и 2022 годах она выигрывала серебряные медали на соревнованиях.
Ярослава также получила лицензию на участие в Олимпиаде-2024.
Отметим также, что золото Магучих стало первой такой медалью для Украины на ЧМ по легкой атлетике с 2013 года. Добавим также, что в 1999 году чемпионкой мира по прыжкам в высоту стала николаевская спортсменка Инга Бабакова.