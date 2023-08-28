Минобороны РФ заявило о сбитии беспилотников в Московской и Брянской областях
2 4377
Неизвестные беспилотники снова атаковали территории Брянской и Московской областей РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на минобороны РФ.
В российском ведомстве отметили, что один БПЛА уничтожили силы ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области.
"Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области", - добавили в военном ведомстве РФ.
.