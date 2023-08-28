ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении, - Генштаб

На Лиманском и Бахмутском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия, Силы обороны сдержали наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. В течение суток произошло 34 боевых столкновения.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Волфиного Сумской области и Окипа Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности, Хреновки, Клюсов, Лисковщины, Гремяча, Каменя Черниговской области; Ходыного, Константиновки, Турья, Новодмитровки, Грабовского, Большой Писаревки Сумской области и Ветеринарного, Красного, Огурцового, Бударок, Колодезного Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Надии и Твердохлебового Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Кармазиновка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Бахмут, Часов Яр, Николаевка, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Очеретино, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Острое, Марьинка, Катериновка, Парасковеевка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты, как Богоявленка, Шахтерское, Времевка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Работиного и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Чаривное, Щербаки, Степное, Лукьяновское Запорожской области.

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На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки, Никольского и Антоновки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Берислав, Николаевка, Львово, Молодежное, Днепровское и Береговое Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.