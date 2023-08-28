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Минобороны РФ больше заинтересовано в смерти Пригожина, чем диктатор Путин, - ISW

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Минобороны РФ больше заинтересовано в смерти Пригожина, чем диктатор Путин, - ISW
Минобороны России может быть более заинтересовано в расформировании "Вагнера", чем президент России Владимир Путин.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Российские так называемые "военкоры" утверждают, что Министерство обороны России активно выдвигало условия для прекращения деятельности "Вагнера" на Ближнем Востоке и в Африке еще до смерти Пригожина.

По словам одного из "военкоров", представители Министерства обороны России на переговорах боятся оказывать прямое давление на участников "Вагнера" и вместо этого давят на ближневосточных и африканских официальных лиц, чтобы те разорвали свои связи с ЧВК.

Аналитики пришли к выводу, что Минобороны России может быть более заинтересовано в расформировании "Вагнера", чем президент России Владимир Путин.

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ISW не может подтвердить достоверность этих сообщений, но если они правдивы, это может свидетельствовать о том, что Путин не руководит процессом роспуска ЧВК Вагнера, а перевел эту ответственность на Министерство обороны РФ.

Однако всплеск таких сообщений в российских сообществах "военкоров" и так называемых оппозиционеров может также являться попыткой отделить Путина от убийства Пригожина и возможного роспуска "Вагнера".

Напомним, 27 августа следственный комитет России официально подтвердил гибель главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в результате крушения его самолета в Тверской области.

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Топ комментарии

  • Vitaliy Mauler 38e56924
    А может то вообще его тезка, муж Валерии его убил?)
  • arye z.
    "Конспирологическая теория не такая уж и конспирологическая…"

    АВТОР:
    Сергей Ауслендер
    27 августа 2023
    22:00

    Я тут что подумал: по идее у Пригожина должны быть тонны (или терабайты) компромата на Путина. Его официанты всю дорогу крутились рядом, он - хранитель сокровищ в Африке, знает все схематозы и прочее. Будучи человеком неглупым, он наверняка все это складировал где-то. И наверняка есть некий "план Судного дня", папочки там, видео или аудио, которые лежат где-то в безопасном месте, в случае моей смерти опубликовать в таком-то порядке, начиная с такого-то дня.

    Поэтому - если начнет появляться компромат, то он - мертв. А если нет - то конспирологическая теория, что он получил-таки выходной билет из этой корпорации и сейчас на каком-нибудь острове в Индийском (или Тихом) океане греет пузо, не такая уж и конспирологическая.
  • piligrim
    не варто відмазувати недопалка... ця мстива потвора з тих, хто ніколи не простить свого згвалтування, ще й публічного. він про це сам казав досить відверто...
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