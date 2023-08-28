Россияне снова запускали ложные цели, их ракеты часто маневрировали, - ОК "Південь"
Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Отмечается, что в ночь на 28 августа войска РФ опять запускала ложные цели. Их количество было таким же, как и настоящих ракет.
"На этот раз тоже тактика была использована примерно такая же: с блужданием ракет, с попыткой обойти маршруты, и возможные их места поражения", - сказала Гуменюк и добавила, что в настоящее время итоги этого воздушного боя еще подводятся.
По ее словам, судя по всему, оккупанты "пытаются таким образом компенсировать сейчас некоторый испытываемый дефицит ракет".
Так, добавила представитель Оперативного командования "Південь", РФ в настоящее время прибегает к более экономному подходу к ракетным атакам.
Также Гуменюк обратила внимание, что по состоянию на это утро сохранялась активность вражеской тактической авиации в районе юго-восточных областей Украины. Кроме того, остается угроза с моря, где оккупанты держат один ракетоноситель - фрегат "Адмирал Эссен", с четырьмя оставшимися ракетами.